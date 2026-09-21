У Луцьку через аварію на водопровідній мережі 21 вересня тимчасово без води залишаться мешканці району вулиць Винниченка, Яровиці та Франка.

Підготовка до опалювального сезону у Луцьку триває, однак уже 21 вересня частина міста тимчасово залишиться без води через аварію на водопровідній мережі.

Тимчасове припинення водопостачання продовжать через аварію на водопровідній мережі на вулиці Винниченка, повідомили у КП «Луцькводоканал». Без води залишаться мешканці району трьох вулиць — Винниченка, Яровиці та Франка.

Відновити водопостачання комунальники обіцяють одразу після завершення аварійно-відновлювальних робіт. Точного часу, коли вода повернеться в оселі, наразі не називають.

Що робити мешканцям вулиць Винниченка, Яровиці та Франка

На час проведення робіт мешканцям цих вулиць радять заздалегідь запастися водою для пиття та побутових потреб.

У «Луцькводоканалі» перепросили за тимчасові незручності та подякували мешканцям за розуміння. Про завершення ремонту на підприємстві повідомлять додатково.

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