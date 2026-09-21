Грошова допомога в Івано-Франківській області доступна для реєстрації — благодійний фонд «Карітас-Спес» оголосив набір учасників у проєкт «Родина родині: Індивідуальна підтримка». На одне домогосподарство передбачено 43 200 гривень, але кількість грантів обмежена.

Грошова допомога в Івано-Франківській області відкрита для реєстрації — благодійний фонд «Карітас-Спес» Львівської Архідієцезії Римсько-Католицької Церкви в Україні оголосив набір бенефіціарів у проєкт «Родина родині: Індивідуальна підтримка». Окрім Івано-Франківської, програма діє у Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Про старт реєстрації повідомив інформаційний портал «де Допомога». Розмір виплати становить 43 200 гривень на одне домогосподарство. Отримані кошти дозволено спрямувати на професійне навчання та перекваліфікацію, закупівлю сільськогосподарських матеріалів і обладнання — насіння, тварин, інвентарю, а також на започаткування або розвиток власної справи.

Хто може претендувати на виплату

Заявку можуть подати багатодітні сім'ї, які виховують трьох і більше дітей, та домогосподарства, у складі яких є особи з інвалідністю. Водночас є важлива умова: учасниками не можуть стати ті, хто вже отримував грошову допомогу в межах інших проєктів «Карітас-Спес Україна» або інших благодійних організацій в Україні.

Як зареєструватися

Для участі потрібно завантажити грантову заявку, заповнити її, а тоді подати через форму попередньої реєстрації — для заповнення форми знадобиться Google-акаунт. До розгляду приймають лише повністю заповнені заявки без пропущених розділів.

Кінцевий термін реєстрації — 27 листопада 2026 року, а сам проєкт реалізується з вересня по грудень. Варто поквапитися: кількість грантів обмежена, і форма реєстрації автоматично закриється, щойно набереться необхідна кількість заявок.

З питаннями можна звертатися телефоном +380 97 464 92 36 (вівторок і четвер з 11:00 до 15:00) або на електронну пошту caritas.spes.granty@gmail.com.

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