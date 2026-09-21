Подорожчання продуктів у Миколаївській області відчули покупці ринку «Колос»: за місяць найпомітніше зросли ціни на молочні продукти, соняшникову олію та частину овочів, тоді як м'ясо майже не змінилося в ціні.

Ціни на продукти у Миколаївській області знову переглянули — кореспондент видання «Новини-N» відвідав ринок «Колос» у Миколаєві та порівняв вересневі цінники із серпневими. Подорожчання продуктів у Миколаївській області найбільше зачепило молочний відділ та соняшникову олію.

Молочні продукти подорожчали найпомітніше

Літр молока на ринку тепер коштує 40 гривень, хоча місяць тому за нього просили 30–35 грн. Домашнє вершкове масло подорожчало з 430–450 до 480–500 гривень за кілограм. Літр соняшникової олії додав 10 гривень — з 80 до 90 грн, а смажена й сиродавлена олія продається по 90 гривень за літр.

Подорожчали й сири: нежирний сир продають по 100–120 грн (у серпні — 80), а жирний — по 250 грн за кілограм проти 180–200 грн влітку. Бринза додала близько 50 гривень і тепер коштує 250–270 грн/кг. Півлітрова склянка сметани подорожчала з 80 до 100 гривень, вершки — зі 140–150 до 160–170 грн.

М'ясо: ціни залишилися на місці

На м'ясному ряду серйозних змін не сталося. М'якуш яловичини, як і місяць тому, коштує 360 грн/кг, на кістці — 300 грн, ребра й грудинка — 230–240 грн. Свинячий м'якуш тримається на рівні 240 грн за кілограм, лопатка та балик — по 220 грн, ребра — 230 грн. Кілограм домашньої індички продають по 230 грн, битої курки — по 190 грн.

Овочі: картопля й кабачки помітно додали в ціні

Картопля подорожчала з 10–15 до 18–25 грн/кг, кабачки — з 20–30 до 35–45 грн, баклажани — з 30 до 45–65 грн. Буряки та капусту ще місяць тому продавали до 15 грн за кілограм, а тепер дешевше за 20 грн уже не знайти, подекуди просять і 25 грн. Кукурудза додала в ціні: качан коштує 15–20 грн проти 10–15 грн у серпні.

Що навпаки подешевшало

Не всі позиції дорожчають. Слива «угорка» подешевшала з 60 до 35–40 грн за кілограм. Огірки трохи відступили: у серпні за них просили 40 грн/кг, тепер — 35–45 грн. Морква, цибуля та яблука тримаються на попередніх рівнях — 20–25, 15–20 та 25–55 гривень за кілограм відповідно.

На що звернути увагу під час закупівель

Продавці радять купувати сезонні товари саме зараз: восени на прилавках з'явилися цвітна капуста по 40–50 грн/кг, броколі — 80–100 грн, гарбуз — 35 грн за кілограм. Півлітрова баночка меду на ринку коштує 150–200 грн залежно від сорту. Персики подорожчали з 60–80 до 90+ грн, тому їх вигідніше замінити яблуками чи сливами.

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