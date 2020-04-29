Закон про люстрацію звільнив з посад ефективних чиновників

Таку думку в інтерв'ю журналістам озвучив спікер Парламенту Дмитро Разумков, передає РБК.

За його словами, він не підтримує закон про люстрації, оскільки через нього нібито посади втратили "ефективні чиновники".

На запитання співрозмовника про те, чи збирається Парламент приймати рішення про скасування закону про люстрацію, спираючись в тому числі і на рішенні ЄСПЛ, Дмитро Разумков відповів, що в умовах карантину та епідемії небезпечного китайського вірусу подібні питання розглядатися не будуть.

"У подальшому, залежно від ініціатив народних депутатів та рівня підтримки, теоретично це можливо. Знову ж таки - є рішення ЄСПЛ, про яке ви сказали. Це питання також знаходиться на розгляді Конституційного суду України. Тому - подивимося", - підкреслив спікер Верховної Ради.

Разумков також додав, що раніше дуже специфічно ставився до люстрації і раніше і зараз міняти свою позицію з цього питання не має наміру.

"Тому моє ставлення до люстрації досить специфічне: я її не підтримую. Поясню чому. Під люстрацію потрапило багато людей, які були ефективні і які об'єктивно не були замазані в гучних скандалах. Чи є за ними корупційний шлейф? Не мені судити, цим повинні займатися правоохоронні органи. Наприклад, у мене були знайомі, які не справляли враження злісних корупціонерів вселенського масштабу", - продовжив спікер Ради у спілкуванні з журналістами.

Підсумовуючи, Дмитро Разумков додав, що відповідальність за будь-які злодіяння повинна бути персональною.

Раніше спікер Ради Дмитро Разумков зізнався, що не впевнений у підтримці кандидатури Михайла Саакашвілі на посаду віце-прем'єра.

Він додав, що питання призначення Саакашвілі розділив «слуг народу».

"Я завжди говорив, що треба переймати досвід інших держав і залучати експертів у тих чи інших сферах - це дуже важливо. Але, все-таки, я думаю, що і в нашій команді достатню кількість колег, які могли б проводити реформи і бути корисними Кабінету міністрів. На сьогодні, я не впевнений, що я буду повністю розділяти і підтримувати обговорювалися кадрові призначення в уряд", - заявив Разумков.

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