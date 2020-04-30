Скандальний український ведучий Юрій Кот, який був голосом "антимайдана" і після перемоги Революції Гідності втік до Москви, оскандалився маревною заявою

Так, він заявив про те, що українські воїни нібито відмовляються воювати з російськими окупантами, вважаючи їх своїми братами.

Дику пропагандистську промову він озвучив в ефірі програми "Місце зустрічі" в ефірі телеканалу НТВ.

Також він образив Збройні сили України, назвавши їх не здатними відбивати агресію Російської Федерації.

"Він (президент України - прим.ред.) намагається показати, що так, у нас потужна армія. Ну яка вона могутня? Ну, хлопці, ну перестаньте. Ну не хочуть українські солдати воювати з росіянами і не будуть! Тому що, по-перше, нічим, по-друге, в кінці кінців, це суперечить нормальним людським почуттям, ну не хочеться стріляти в брата, тому що це ідіотизм!" — завершив свій нетверезий прокремлівський спіч коллаборант.

Також раніше повідомлялося, що Кот заявив, що нібито в Україні процвітає антисемітизм, нацизм і фашизм через русофобських настроїв суспільства. Крім того, він упевнений, що Україна як держава не повинна існувати окремо від Росії.

"Ми - один народ, одна країна в результаті будемо. І раніше були, і потім будемо. Так, зараз у нас такий період, дивний період, коли з'явилися наші західні партнери і почали нас вчити, як батьківщину любити. Це теж пройде, хлопці!" - нахабно висловився Кіт.