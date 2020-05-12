Все не так просто

Екс-глава МОЗ України Уляна Супрун нарвалася на критику після слів про зарплати лікарів

Як повідомляє Politeka.net, вона звернулася до нового міністра охорони здоров'я Максиму Степанову на своїй сторінці в Facebook. Уляна Супрун закликала не втручатися в медреформу, яку вона почала впроваджувати в Україні.

Колишня глава МОЗ заявила, що лікарі не готові повертатися в попереднє русло. У той же час, Уляна Супрун проти підвищення зарплат українським медикам.

"Критична маса медиків і пацієнтів в Україні вже не готові повертатися в минуле. Однак тепер в якості плану ви пропонуєте, щоб "Всі медичні працівники, які працюють на другому і третьому ланці, а це близько 400 000 чоловік, повинні отримувати підвищену заробітну плату", - зазначила Уляна Супрун. - "Дозвольте пояснити, чому цей крок не вирішить проблему, а тільки створить нові ризики".

За словами Уляни Супрун, з початку реформи вже більше 300 медустанов отримали менше грошей. Підвищення зарплат не виправить ситуацію, а лише відстрочить неминуче.

"Говорячи медичною мовою, виплативши 11 млрд лікарням, ви дасте їм знеболювальне, але відмовитеся лікувати причину хвороби. Лікарі хочуть мати можливість заробляти більше постійно, спираючись на результати своєї праці, а не на жести щедрості від міністрів", - заявила Уляна Супрун.

Користувачі соціальної мережі обурилися пропозиціями екс-чиновниці. Коментатори вважають, що саме реформа Супрун призвела до катастрофічної ситуації в українській медицині:

"пані Супрун нехай краще розповість, як вони вважали тарифи на мед. послуги, закладаючи зп лікарям 5 тис. гривень, горе-реформаторка"; "Валіть Ви вже в свою Америку, хоча напевно там, такі "реформатори" як Ви, НХ не потрібні! Залиште МОЮ країну у спокої!"; "Чому Супрун, починаючи реформу, не сіла в машину і проїхалася по віддаленим районам, а керувала з Києва!"; "Навіщо Ви обманюєте людей? Ви пишете, що краще буде для медицини, для хворих, тоді як зменшується державне фінансування. Як це може бути?"; "Народ увімкніть свої мізки, агент і громадянка США Супрун, працює виключно в інтересах США! Нас колонізують, а ви аплодуєте цього! Прокиньтеся, люди! Давайте будувати незалежну Україну!".

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