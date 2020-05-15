Це вже серйозно!

Будинок депутата від «Слуги народу» підпалили «коктейлем Молотова»

НП сталася в селі Невицьке Ужгородського району Закарпатської області в ніч на 15 травня. Як розповів депутат від фракції «Слуга народу» Михайло Лаба виданню «Перший», невідомий кинув у його будинок пляшку із запальною сумішшю.

Близько години ночі «коктейль Молотова» прилетів на терасу будинку нардепа. У результаті спалахнула невелика пожежа, однак Лаба зміг загасити її самотужки ще до прибуття пожежників.

За фактом нападу на будинок депутата правоохоронці почали розслідування за статтею 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) КК України. Зловмиснику вдалося втекти, однак зараз ведуться його пошуки.

Раніше ми писали про те, що в Одесі вночі горіло відразу три автомобіля в різних районах міста - на селищі Котовського та на Черемушках.

За даними ДСНС, в 3:10 13 травня надійшов виклик про займання автомобіля Mitsubishi на вулиці Героїв Крут. Співробітники ДСНС ліквідували пожежу о 3:29.

Крім того, близько 4:00 рятувальники отримали інформацію про те, що в районі проспекту Добровольського у дворі багатоповерхівки палають і Hyundai. Пожежу повністю ліквідували о 4:59.

Попередньо встановлено, що причиною загоряння всіх автомобілів є підпал.

Нагадаємо, хвиля автопідпалів прокотилася по Одесі: "Вогонь на весь двір", відео НП.

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