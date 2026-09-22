Подорожчання продуктів в Полтавській області триває — соняшникова олія вже перетнула позначку 100 гривень за пляшку.

Подорожчання продуктів у Полтавській області не спиняється — соняшникова олія перетнула позначку 100 гривень за стандартну пляшку, а контролерам довелося зрізати націнку на олію та курятину в кількох місцевих магазинах із 25% до 10%.

За даними сервісу Мінфін, середня ціна пляшки рафінованої олії Олейна об'ємом 850 мл 17 вересня становила 107,30 грн. Вартість того самого продукту помітно відрізняється залежно від мережі: у Novus 99,99 грн, в Auchan 109,40 грн, а в Megamarket вже 112,50 грн. Різниця між найдешевшим і найдорожчим варіантом сягала 12,51 грн за одну пляшку.

Олія не єдине, що зросло в ціні. У Кременчуці зафіксували подорожчання цукру та капусти, а також крупів. На мясному ринку мякоть свинини тримається в межах 240 грн за кілограм, лопатка та балик по 220 грн, ребра 230 грн за кіло. Яйця теж повзуть угору, бо восени попит традиційно зростає через сезон заготовок на зиму.

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За матеріалами Мінагрополітики, поштовх до олійних цін дали удари росіян по олійноекстракційному заводу Bunge, де виробляють Олейну. Підприємство тимчасово зупинило роботу, однак про дефіцит нині не йдеться: загальна потужність українських заводів перевищує 20 млн тонн, а цього сезону країна збирає близько 20 млн тонн олійних культур.

Водночас міністр аграрної політики Тарас Висоцький уточнює, що закупівельна ціна соняшника нового врожаю вже знизилася. Якщо минуть експортні обмеження, частина сировини лишиться на внутрішньому ринку, що в перспективі може навіть здешевити олію. Щоправда, відчути це покупці зможуть не одразу: перехід між вартістю сировини та готової олії на полиці триває кілька місяців.

Іноді з безпідставним подорожчанням боротимуться і на місцевому рівні: на Полтавщині інспектори вже змусили три маркети зменшити торговельну націнку на олію та курятину з 25% до 10%. У Мінагрополітики також радять не скуповувати олію про запас: продукт має обмежений термін зберігання, а на прогрітому місці швидше окиснюється. Купувати варто в міру потреби, орієнтуючись на сезонні ціни, а не на чутки про дефіцит.

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