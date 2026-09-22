Доплати для пенсіонерів в Полтавській області нараховують багатодітним матерям, які виховали щонайменше п'ятьох дітей. Щомісяця до основної пенсії можуть додавати від 908 до 1038 гривень залежно від кількості дітей у родині.

Доплати для пенсіонерів в Полтавській області передбачені й для багатодітних матерів. У Пенсійному фонді України пояснили, що жінки, які народили чи усиновили та виховали до шестирічного віку п'ять і більше дітей, мають право на окрему щомісячну надбавку до пенсії.

Цю виплату нараховують відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». У деяких випадках надбавку отримує й батько — якщо саме він займався вихованням дітей. Важливо, що вид пенсії не має значення: доплату можуть призначити і за віком, і за інвалідністю, і за вислугою років.

Скільки платять залежно від кількості дітей

Розмір надбавки рахують як відсоток від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2 595 гривень. Тому суми щомісячної доплати такі:

за п'ятьох дітей — 35%, тобто 908 гривень;

за шістьох — 36%, або 934 гривні;

за сімох — 37%, або 960 гривень;

за вісьмох — 38%, або 986 гривень;

за дев'ятьох — 39%, або 1 012 гривень;

за десятьох і більше — 40%, або 1 038 гривень.

Йдеться саме про надбавку до пенсії, а не про збільшення всієї виплати на 35–40%. Доплата не залежить від березневої індексації пенсій: її сума змінюється лише тоді, коли зростає прожитковий мінімум для непрацездатних громадян.

Як оформити надбавку

Щоб отримати цю доплату, потрібно звернутися до територіального відділення Пенсійного фонду за місцем проживання. Подають заяву, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та документи, які підтверджують факт народження чи усиновлення дітей і їхнє виховання до шестирічного віку.

Заяву можна подати особисто у сервісному центрі ПФУ або надіслати поштою. Рішення про призначення надбавки ухвалюють протягом десяти днів після отримання повного пакета документів.

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