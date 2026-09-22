Початок опалювального сезону в Миколаївській області в 2026 році наближається — місто готове до подачі тепла майже на 80%.

Грошова допомога в Миколаївській області за програмою «Зимова підтримка» активно оформлюється жителями, а паралельно комунальники готують місто до початку опалювального сезону в Миколаївській області в 2026 році. Загальна готовність до подачі тепла сягає майже 80 відсотків.

ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» готове до зими на 75 відсотків. Про це розповів головний інженер підприємства Кирило Купрій. У разі перебоїв з електроенергією котельні забезпечуватимуть резервним живленням.

Цього року комунальники зробили акцент на прокладанні труб великих діаметрів — 530 та 426 міліметрів. Це основні магістралі від районних квартальних котелень. Заплановано понад 4 кілометри теплових мереж, із них уже виконано 2,5 кілометра — вони зварені, опресовані та закопані.

На всі роботи було передбачено близько 100 мільйонів гривень. Витрачено та перераховано вже 32 мільйони, решту коштів мають спрямувати протягом вересня. Готовими до опалювального сезону вже є 340 кілометрів тепломереж підприємства, ще на 200 кілометрах тривають перевірки: знімають заглушки й тестують роботу систем.

Найгірше до постачання тепла готується житловий фонд. Із 1230 будинків, які отримують тепло від «Миколаївоблтеплоенерго», акти готовності мають лише 46 — це близько 4 відсотків. «Це дуже погана ситуація. Якщо в одному домі прорве опалення, доведеться зупиняти багато будинків, і котельня може не працювати», — пояснив Купрій.

Підготовку міста здійснюють за Планом стійкості, затвердженим рішенням РНБО. За словами начальника управління сталого розвитку міста Володимира Ніколайчука, багатоквартирні будинки, якими керують компанії та ОСББ, готові приблизно на 65 відсотків. «Ми йдемо за графіком, але не можемо гарантувати, що ворожі прильоти не відкинуть нас у ступені готовності», — зазначив посадовець.

Позитивний приклад — два будинки під управлінням голови ОСББ Світлани Душки, де за програмою «Енергодім» встановили індивідуальні теплові пункти. Раніше мешканці скаржилися на нерівномірну подачу тепла й застарілу систему. Тепер будинки готові до опалювального сезону на 90 відсотків.

Коли вмикатимуть тепло

Рішення про початок опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування згідно з постановою Кабміну №830. Тепло подаватимуть тоді, коли протягом трьох діб середня добова температура повітря триматиметься на рівні +8°C або нижче.

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