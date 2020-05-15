Український політик Юлія Тимошенко поділилася сімейним знімком
Про це пише Politeka.net.
Відповідне фото парламентарій Юлія Тимошенко опублікувала на своїй офіційній сторінці в соцмережі Facebook.
Зокрема, публікацію сімейного знімка, на якому також можна побачити її чоловіка Олександра та дочку Євгенію, приурочила до Міжнародного дня сім'ї.
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"З міжнародним днем сім'ї. Бережіть найрідніших", - зворушливо Юлія Тимошенко підписала сімейний знімок у своєму Facebook.
Але українці неоднозначно відреагували на публікацію. Хтось побажав Юлії Тимошенко сімейного щастя, але були і такі коментатори, які запідозрили політика в нещирості з метою піару в соцмережах.
"А мені подобається. Дуже навіть симпатична сім'я!", "Щастя вашій родині", "Дуже тепле фото і прекрасна сім'я", "У всіх є гроші так берегти сім'ю?" "Які всі білі і пухнасті, аж гидко", "Щастя любить тишу, на показ не виставляється. Родинного тепла всім людям", "Не так багато українців в стані порадіти за інших. Заздрість заважає", "Гидко дивитися на таких ангелів", - написали вони в коментарях під публікацією.
Раніше ми розповідали про те, що фатальна Юлія Тимошенко забула про правила пристойності й понежилась на дивані.
На новій фотографії політик сидить у себе в кабінеті, але не за столом, як зазвичай, а на дивані. При цьому Тимошенко дозволила собі на подив невимушену позу: вона підняла ноги на диван і притиснув їх до себе однією рукою.
Тимошенко позує у звичному для неї строгому костюмі, тілесних панчохах і чорних туфлях. Її волосся зібране в низький хвіст. Сама політик у підписі до світлини заявила, що втомилася після робочого дня.
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