Дмитро Разумков розкрив несподівані факти своєї біографії

Голова Верховної Ради намагається зберігати своє особисте життя в таємниці від громадськості. Тим не менш він розкрив деякі подробиці у програмі «Мага» на телеканалі «112 Україна». Зокрема, Разумков розповів про своє дитинство, яке пройшло у Бердичеві. За його словами, тоді його батьки багато працювали, а його вихованням займалися дідусь і бабуся.

Разумков згадує, що його бабусю називали генералом за її строгі методи виховання. А ось дідусь навчав майбутнього політика працювати з інструментами і навіть зробив для нього танк.

«У мене у дворі був справжній танк, зроблений з дерева, але там поміщалися дві дитини, було два люка, вежа поверталася», - розповів Разумков.

На питання про те, куди було спрямовано дуло танка, спікер зазначив, що у них був приватний будинок, який важко було назвати великим.

У цілому Разумков зізнався, що в дитинстві у нього було все, що потрібно хлопчикові, а потім і підлітку.

«І паралельно – це батьки, які також долучалися до мого формування як людини», - додав політик.

Політик також прокоментував боротьби з пандемією, яка сьогодні йде не тільки в Україні, але і у всьому світі. Він зазначив, що смертоносний вірус вніс явні корективи в життя людей, тому ставитися до цієї проблеми зневажливо не можна через небезпеку другої хвилі хвороби.

«Вона дійсно може повернутися – з серйозними негативними наслідками. І не тільки для нас, але і в цілому для планети. Тому давайте готуватися до гіршого сценарію, але, будемо сподіватися, що ми зможемо зробити так, щоб він ніколи не настав», - закликав Разумков.

Нагадаємо, скільки отримує "верхівка" Верховної Ради, "суми стартують від...".

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