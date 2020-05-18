Україна опинилася на межі справжньої катастрофи через олігархів

Як повідомляє Politeka.net, про це розповів журналіст Андрій Пальчевський на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися відео - проскрольте вниз).

«Я думаю, що колір осені буде не жовтий, червоний. Тому що опубліковані дані говорять про те, що кількість бідних у нас виросте майже в два рази - до 44%. Це значить, разом з цим зростуть настрої… і головним словом буде - перерозподіл. Чесний перерозподіл», - заявив він.

При цьому Пальчевський зазначив, що якщо не позбутися від олігархічної системи, то Україна просто не зможе існувати.

«Зрозуміло, що олігархічна модель, яку, мабуть, закінчить Зеленський…. Вона мабуть розвалиться. Україна, мабуть, не зможе існувати в олігархічному режимі, коли у 57% все багатство України. І як раз стане питання про землю. У тому вигляді, в якому воно стояло, хоча б, повернення статус-кво. Далі – референдум. І далі – гідний перерозподіл народного багатства – землі, кожній родині, а не, як це буде зроблено зараз», - заявив журналіст.

Також Пальчевський передбачає, що підніметься питання націоналізації.

«Мені здається, українці будуть готові до націоналізації стратегічних галузей. Тому що, ви розумієте, олігархічні режими всіх залякують словами: «Забрати і поділити». Та у нас, у більшості забирати нічого, ділити тим більш нічого, А от те, що вони в свій час забрали і між собою поділили, мені здається, вимагає націоналізації... Інакше у нас не 44%, а 94% буде бідних людей», - заявив він.

Пальчевський озвучив своє бачення вирішення проблеми.

«Як ви знаєте, всі революції зазвичай відбуваються після воєн і хвороб. І Україна не виняток… Хотілося б зрозуміти, куди український народ повинен йти. Мені здається, він повинен йти по шляху правильного перерозподілу багатств. Для цього повинен бути створений соціальний механізм, соціальні партії, якщо хочете, народна згода і, до речі народний мандат на подібного роду дії», - підсумував журналіст.

о справедливости... о справедливости... Gepostet von Андрей Пальчевский am Montag, 18. Mai 2020

Нагадаємо, Пальчевський розкрив плачевну правду про ситуацію з карантином в Україні: "Ну не дурдом?"

Як повідомляла Politeka, Пальчевський попередив Зеленського про розплату за провал Шмигаля: "Думають, що їх не посадять".

Також Politeka писала, що у Зеленського виникли серйозні проблеми, Пальчевський видав подробиці: "Він з ними не впорається".