Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко поділився подробицями про народження своєї дитини

Про це вона розповіла в ефірі одного з українських телеканалів.

Політик розкрив таємницю народження дитини. Так, він зазначив, що хоча повідомив про народження спадкоємця 17 травня, але це радісна подія сталася днем раніше – 16 травня.

Ляшко зазначив, що його дружина Росіта взагалі не хотіла повідомляти про це.

«Вона у мене дуже-дуже така скромна. Хоча я їй кажу: «Росик, в Америці посаду «перша леді» - це взагалі робота, за це зарплату платять. І ми публічні люди, ти не можеш уникнути цього. Все одно про це повідомлять, про це скажуть. Ну, це ж супер», - розповів екс-нардеп.

Також він додав, що дружина образилася на нього, коли він опублікував її фото під час вагітності.

Варто відзначити, що Олег Ляшко розповів про вагітність своєї 49-річної дружини зовсім недавно. Він опублікував фотографію Роситы в цікавому положенні 10 травня, за тиждень до пологів.

На знімку жінка позує поруч з трьома собаками, а по животу видно, що поповнення в родині відомого політика станеться зовсім скоро. Мабуть, публікація саме цього фото без її відома і не сподобалася Росите.

Політик зазначив, що пологи пройшли добре, дитина здорова.

"Весь в Ляшко. Новий Ляшко. Ляшковому роду нема переводу", - радісно заявив екс-нардеп.

Нагадаємо, дружина скандального Ляшко засвітилася в обіймах з іншим: «Сумно виглядаєте».

Як повідомляла Politeka, Ляшко нагадав про себе і про свою дружину Росите і дико осоромився, показові кадри.

Також Politeka писала, що обійми Ляшко з новим другом біля ялинки потрапили в кадр.