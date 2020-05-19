Нова ініціатива від президента Володимира Зеленського фактично узаконить видачу російських паспортів в Україні
Про це на своїй сторінці у Facebook попередив політолог Андрій Смолій, передає Politeka.net.
Блогер прокоментував законопроект про подвійне громадянство, який президент Володимир Зеленський напередодні запропонував розглянути у Верховній Раді. За словами Андрія Смолія, нововведення загрожують Україні катастрофічними наслідками.
"Законопроект від Зеленського про подвійне громадянство - це злочин проти України. Якщо на цьому тижні Верховна Рада розгляне законопроект про громадянство, де повністю розмивається поняття українського громадянства - це означає, що в найближчому майбутньому будемо мати бомбу уповільненої, а можливо і швидкого дії", - підкреслив Андрій Смолій.
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Політолог зазначив, що новий законопроект дозволить Росії легально видавати свої паспорти на Донбасі. Це дозволить росіянам приступити до окупації, як вони зробили це в Криму.
"1. Фактично це легалізація видачі російських паспортів в ОРДЛО та румунських або угорських – на заході України.
2. Це початок руйнації кордонів України та підготовку повзучої кремлівської анексії. Саме таким чином діяла РФ у Криму.
3. Це порушення прямої норми Конституції України", - пише експерт.
Як зауважив Андрій Смолій, законопроект ще "сирий", однак влада поспішає його прийняти, щоб піти на поступки агресору:
"Законопроект відверто сирий, недолугий та незаконний. Проте, чомусь такий важливий для влади, яка веде переговори з Кремлем, не називає агресора в Україні, розвалює зовнішню політику та готує можливість «просто перестати стріляти»".
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