Нова ініціатива від президента Володимира Зеленського фактично узаконить видачу російських паспортів в Україні

Про це на своїй сторінці у Facebook попередив політолог Андрій Смолій, передає Politeka.net.

Блогер прокоментував законопроект про подвійне громадянство, який президент Володимир Зеленський напередодні запропонував розглянути у Верховній Раді. За словами Андрія Смолія, нововведення загрожують Україні катастрофічними наслідками.

"Законопроект від Зеленського про подвійне громадянство - це злочин проти України. Якщо на цьому тижні Верховна Рада розгляне законопроект про громадянство, де повністю розмивається поняття українського громадянства - це означає, що в найближчому майбутньому будемо мати бомбу уповільненої, а можливо і швидкого дії", - підкреслив Андрій Смолій.

Політолог зазначив, що новий законопроект дозволить Росії легально видавати свої паспорти на Донбасі. Це дозволить росіянам приступити до окупації, як вони зробили це в Криму.

"1. Фактично це легалізація видачі російських паспортів в ОРДЛО та румунських або угорських – на заході України.

2. Це початок руйнації кордонів України та підготовку повзучої кремлівської анексії. Саме таким чином діяла РФ у Криму.

3. Це порушення прямої норми Конституції України", - пише експерт.

Як зауважив Андрій Смолій, законопроект ще "сирий", однак влада поспішає його прийняти, щоб піти на поступки агресору:

"Законопроект відверто сирий, недолугий та незаконний. Проте, чомусь такий важливий для влади, яка веде переговори з Кремлем, не називає агресора в Україні, розвалює зовнішню політику та готує можливість «просто перестати стріляти»".

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