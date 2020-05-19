Екс-президент України Петро Порошенко похвалився віце-президенту США Джо Байдену, як підняв тарифи в Україні

Як повідомляє Politeka.net, 19 травня записи розмов між політиками показали в ефірі телеканалу "112 Україна" (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

13 травня 2016 року Петро Порошенко зустрівся з Джо Байденом і розповів, що в Україні підвищили тарифи на комунальні послуги набагато вище, ніж того вимагав МВФ. Екс-президент назвав рекордне подорожчання "реформою" і виставив своєю заслугою.

"В останні три тижні ми продемонстрували значний прогрес у сфері реформ. Ми проголосували за 100% тарифи, незважаючи на те, що МВФ очікував тільки на 75%", - заявив Петро Порошенко на одній із записів. Він додав: "ми запустили реформу за цінами на ліки, знявши всі перешкоди".

Судячи з записів, Петро Порошенко активно запобігав перед Джо Байденом. Так під час розмови він заявив наступне: "Мрію коли-небудь опинитися з вами в Міннесоті", - лиже Байдена президент України.

Раніше нардепи Петра Порошенка влаштували перепалку з Дмитром Разумковим під час засідання Верховної Ради, на якому обговорювалася процедура розгляду «антиколомойского» закону. Під час цього обговорення нардеп від партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко вигукнув «Гей!» і отримав зауваження від спікера Разумкова, який зазначив, що «це не парламентська вираз» (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку вниз).

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