Переговори України і РФ не призведуть до закінчення війни на Донбасі

Таку думку озвучив російський історик і філософ Ігор Чубайс в інтерв'ю mnews.

За його словами, Росія не відпустить Україну.

"Думаю, це неможливо. Ці переговори потрібні Путіну не для того, щоб підтримати Україну, а звільнитися від санкцій. Ось яка в нього завдання. А, щоб звільнитися від санкцій, як потрібно зіграти, що ми ніби і не проти, це ж братський народ. Так вони покажуть Заходу, що ми всі з себе такі, можемо навіть затриманих осіб випустити", - зазначив він

Крім того, історик впевнений, що для вирішення конфлікту на Донбасі переговорів між Україною і РФ недостатньо.

Игорь Чубайс

"Війна закінчиться тоді, коли буде відновлена територіальна цілісність України. Зараз Україна силою ці питання вирішити не може, тому що це величезні жертви. Щоб вирішити проблеми Донбасу, потрібна потужна міжнародна підтримка. А зараз у Європі думають не про те, як посилити санкції проти Росії, а як їх скасувати", - уклав він.

Ігор Чубайс

Раніше в одному з інтерв'ю Чубайс заявив, що в конфлікті між Україною і РФ вина повністю лежить на плечах Кремля, а президент Володимир Путін одноосібно віддав наказ про вторгнення, а визнання президента РФ про те, що він вважає українців "братнім" народом викликає сумнів.

"От цікаво, якщо Путін каже, що Україна і Росія — братський народ, тоді що російські війська роблять у Донбасі, чому йде війна, а Крим став частиною РФ? Ми ж братський народ, на його думку", - зазначив він.