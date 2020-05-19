Переговори України і РФ не призведуть до закінчення війни на Донбасі

Таку думку озвучив російський історик і філософ Ігор Чубайс в інтерв'ю mnews.

За його словами, Росія не відпустить Україну.



"Думаю, це неможливо. Ці переговори потрібні Путіну не для того, щоб підтримати Україну, а звільнитися від санкцій. Ось яка в нього завдання. А, щоб звільнитися від санкцій, як потрібно зіграти, що ми ніби і не проти, це ж братський народ. Так вони покажуть Заходу, що ми всі з себе такі, можемо навіть затриманих осіб випустити", - зазначив він



Крім того, історик впевнений, що для вирішення конфлікту на Донбасі переговорів між Україною і РФ недостатньо.

"Війна закінчиться тоді, коли буде відновлена територіальна цілісність України. Зараз Україна силою ці питання вирішити не може, тому що це величезні жертви. Щоб вирішити проблеми Донбасу, потрібна потужна міжнародна підтримка. А зараз у Європі думають не про те, як посилити санкції проти Росії, а як їх скасувати", - уклав він.

Раніше в одному з інтерв'ю Чубайс заявив, що в конфлікті між Україною і РФ вина повністю лежить на плечах Кремля, а президент Володимир Путін одноосібно віддав наказ про вторгнення, а визнання президента РФ про те, що він вважає українців "братнім" народом викликає сумнів.

"От цікаво, якщо Путін каже, що Україна і Росія — братський народ, тоді що російські війська роблять у Донбасі, чому йде війна, а Крим став частиною РФ? Ми ж братський народ, на його думку", - зазначив він.



