Стало відомо, як Офіс президента готується до прес-конференції Володимира Зеленського

Відповідні кадри у своєму Facebook опублікував журналіст-фотограф Ян Доброносов, передає Politeka.net.

Відомо, що станом на 9:30 журналістів почали пропускати на територію Маріїнського палацу.

На території встановлено спеціальний майданчик, на якій буде виступати голова держави, але до неї потрібно пройти через два кордони.

На вході журналістам обробляють руки антисептиком і видають рукавички, щоб убезпечити від можливого зараження китайським вірусом.

Як відомо, прес-конференція Володимира Зеленського з нагоди першого року президентства розпочалася о 10:30.

"Іспанський сором", "Може, град таки піде...", "Нечувана відкритість... а як же стрім з тесли, вже забронзовів", "Прес-конференція для обраних?", "Зараз УДОшники прибіжать", - написали українці в коментарях під прямим ефіром журналіста.

Додамо, що кадри підготовки до прес-конференції Володимира Зеленського у своєму Telegram-каналі опублікував журналіст Андрій Павловський.

Також ми розповідали про скандал, який стався напередодні прес-конференції Зеленського, присвяченій підсумкам першого року президента.

Провідні ЗМІ та журналісти поскаржилися, що Офіс президента масово відмовляв у видачі акредитації, необхідної для участі в конференції. В якості аргументу ОПУ називав "епідемію китайського вірусу".

Нагадаємо, Зеленський висунув заробітчанам залізне умова, як виїхати за грошима.

Як повідомляла Politeka, відразу два нових свята з'являться в Україні, Зеленський зробив заяву: «вже в найближчі дні».

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