Президент вважає, що у нього не було вибору

Президент України Володимир Зеленський прокоментував наявність "кумівста" під влади

Як передає Politeka.net, свою думку він озвучив журналіста під час прес-конференції.

На питання, чому президент призначає на ключові посади своїх друзів і соратників по "Кварталу" Зеленський відповів:



"Ні одного кума чи армійського друга я не призначав. Я обіцяв, що до влади прийдуть інші люди", - зазначив глава держави, поставивши в приклад генпрокурора Ірину Венедиктова.

Висловився президент і про голову ВП Андрія Ермаке.



"Андрій Єрмак мій довірений чоловік і Глава Офісу Президента. Він не має досвіду як кінопродюсер. Він завжди був досвідченим юристом. Це утворення, яке необхідно чолі Офісу. Працює 25 годин на добу. Єрмак - не мій кум, я йому довіряю. Про яких кумів ви говорите?" - заявив Зеленський.

За його словами, в країні зараз кадровий голод.

"Я не можу знайти хорошого міністра культури. Важко знайти Міністра освіти. Дуже важко знайти Міністра енергетики, тому що всі вони «чиїсь»", - зазначив президент.

Варто відзначити, що за рік президентства Володимира Зеленського держпосади в Україні отримали понад 30 осіб, які раніше працювали в структурах «Студії Квартал 95» чи пов'язані з ними

Також високі пости зайняли ті, хто надавав послуги "Кварталу", співпрацював із Зеленським на професійній основі, а також його знайомі, друзі або родичі, повідомляє громадська організація «Комітет виборців України».

"Кварталівці" отримали посади в Офісі президента, органах безпеки України, в центральних органах виконавчої влади, увійшли в наглядові ради і комітети. А також стали народними депутатами.

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