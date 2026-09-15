У Кропивницькому координаційний центр «Вільні разом» щотижня видає гуманітарну допомогу переселенцям, які виїхали з Херсонської області. Розповідаємо, які напрями працювали минулого тижня і як отримати підтримку.

Підтримка переселенців у Херсонській області не зупиняється — у Кропивницькому працює координаційний центр «Вільні разом», який надає всебічну допомогу людям, що виїхали з Херсонської області через війну.

Про роботу осередку розповіли в Херсонській обласній військовій адміністрації. За минулий тиждень центр працював одразу за кількома напрямами, і перший серед них — гуманітарна допомога. Переселенцям, які звернулися до центру, видали продуктові набори.

Центри «Вільні разом» створені саме для людей, які вимушено покинули Херсонську область і тепер живуть у різних регіонах України. Такі осередки вже діють у кількох містах — від Ужгорода та Вінниці до Кропивницького, щоб переселенці могли отримати підтримку ближче до місця свого тимчасового проживання.

Крім видачі продуктових наборів, центри «Вільні разом» надають медичні консультації, психологічну підтримку та юридичну допомогу. Найчастіше переселенці звертаються, щоб розібратися з документами, оформити статус ВПО чи знайти потрібного спеціаліста.

Як отримати допомогу

Щоб скористатися підтримкою центру у Кропивницькому, переселенцям варто звернутися безпосередньо до осередку. Для отримання гуманітарних наборів зазвичай просять документ, що підтверджує особу, та довідку внутрішньо переміщеної особи.

Актуальний графік роботи, адресу центру і перелік доступних послуг публікують на офіційних сторінках Херсонської ОВА. Набори видають у порядку звернення, тому радимо стежити за оголошеннями, щоб не пропустити наступну видачу.

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