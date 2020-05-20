Президент України Володимир Зеленський висловився про скандальну розмову екс-президента України Петра Порошенка і віце-президента США Джо Байдена

Як повідомляє Politeka.net, свою думку він повідомив під час прес-конференції за підсумками року свого президентства.

За його словами, він прекрасно знає про цей скандал, але розборки з екс-президентом не входять в його компетенцію.

При цьому президент України пообіцяв, що правоохоронні органи будуть розслідувати цю справу. І пригрозив, що справу можуть кваліфікувати як держзраду.

"Я чув про вчорашній скандал. Вони так керували країною, що їх чекає чимало пригод і чимало вироків. Це не останній дзвінок (аудіозапис - прим. ред.), який побачать українці. Реагувати повинна провокатура і правоохоронні органи, адже це їх компетенція. Будуть розслідувати. Це можуть кваліфікувати як держзраду - але це до правоохоронців", - спрогнозував Зеленський.

Нагадаємо, що 19 травня в ефірі телеканалу "112 Україна" показали записи розмов між екс-президентом України Петром Порошенко і віце-президентом США Джо Байденом, на яких український політик похвалився, що підняв тарифи в Україні.

Так, Порошенко перейшов межу та розповів, що в Україні підвищили тарифи на комунальні послуги набагато вище, ніж того вимагали в МВФ. Екс-президент назвав рекордне подорожчання "реформою" і виставив своєю заслугою.

"Ми проголосували за 100% тарифи, незважаючи на те, що МВФ очікував тільки на 75%", - заявив Петро Порошенко на одному із записів.



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