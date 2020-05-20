Президент України Володимир Зеленський висловився про можливий розпуск Верховної Ради

Як передає Politeka.net, свій коментар він дав відповідаючи на запитання журналіста під час прес-конференції.

"Поки партія "Слуга народу" буде голосувати за всі важливі законопроекти - і банківський закон, і земельна реформа, і імпічмент, - все, що було написано в нашій програмі президента. Все, що перетворили з обіцянок у реальні дії... поки вони будуть голосувати, я буду підтримувати партію "Слуга народу". Тому що це не просто партія... Я буду підтримувати монобільшість, поки воно виконує свою роботу", - зазначив президент.

У той же час, він назвав умову, при якому йому доведеться розпустити парламент.

"Якщо вони не будуть голосувати, не захочуть, якщо будуть лобіювати інтереси тієї або іншої комерційної групи впливу на політику, в той же час я розпущу парламент", - заявив президент.

Раніше народний депутат від партії "Слуга народу" Ірина Верещук допустила, що Володимир Зеленський може розпустити Верховну Раду.

За її словами, останньою краплею стали скандали в "Слуга народу".

"Якщо так буде продовжуватися, то я буду одна з тих, хто буде просити президента, щоб він ініціював розпуск парламенту. Це не може так тривати. Я сподіваюся, що люди, які так роблять, розуміють, що у них є великі шанси не потрапити більше під владу", - заявила нардеп.

Нагадаємо, присоромлений Разумков розповів «Слугам», що про них думають українці.

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