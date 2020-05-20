Президент України Володимир Зеленський висловився про ситуацію в країні через кредитів МВФ



Як передає Politeka.net, свою думку він озвучив під час прес-конференції.



"Україна країна бідна – це треба визнати. Ми повинні мільярди виплачувати кредиторам, не ми їх набрали, але нам це виплачувати", - зазначив президент.

За його словами, держава все ж буде допомагати українцям, але з цим є складнощі.

"Всім пенсіонерам і соціально незахищеним будемо допомагати, але за нашим можливостям. Ми не друкуємо гроші", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що МВФ відмовив Україні в програмі розширеного фінансування

Сторони відмовилися від раніше узгодженої трирічної програми розширеного фінансування EFF і перейшли на 18-місячну програму stand by. Про це повідомив представник МВФ Джеррі Райс в ході свого останнього брифінгу 7 травня.

За його словами, на даний момент МВФ обговорює з властями України деталі їх подальшого співробітництва і новий механізм фінансування, який повинен допомогти країні сформованої ситуації з економікою і пандемією.

При цьому глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що Україна може розраховувати на заздалегідь обумовлену суму фінансування від Міжнародного валютного фонду (МВФ), незважаючи на зміну програми.



