Петро Порошенко не з'явився в парламенті вперше за довгий час

На відсутність екс-президента звернув увагу нардеп від «Слуги народу» Максим Бужанський.

"Зверніть увагу, сьогодні, вперше за довгий час, Порошенко не прийшов у парламент. Думаю це пов'язано з необхідністю терміново перекопати город, після публікації плівок Байдена" - написав Бужанський у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, 19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив екс-віце-президента США Джозефа Байдена п'ятого президента України Петра Порошенка.

Також повідомлялося, що офіс генерального прокурора України вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом так званих "плівок Деркача". Про це з посиланням на джерела в Офісі генпрокурора повідомляє УП.

Розслідування розпочато за статтями Кримінального кодексу "Державна зрада" і "Зловживання владою або службовим становищем".

Наголошується, що до матеріалів виробництва долучать надану народним депутатом Андрієм Деркачем флешку з аудіозаписами, де звучать голоси, схожі на голоси п'ятого президента і лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка, колишнього віце-президента США Джо Байдена і екс-держсекретаря США Джона Керрі.

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