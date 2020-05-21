Президент України Володимир Зеленський висловився про бідність в Україні

Як передає Politeka.net, своєю думкою він поділився під час прес-конференції за підсумками року роботи на посаді глави держави.

Коментуючи прогноз ЮНІСЕФ, що в Україні шість мільйонів людей можуть опинитися за межею бідності, Зеленський відповів:

"Я вже не пам'ятаю всі цифри. Мені здається, що всіх людей, які будуть отримувати десь 5-6 тисяч гривень, ЮНІСЕФ вважають бідними. Так, дійсно, це дуже маленька зарплата у порівнянні з європейськими або американськими стандартами. Я розумію, що у них 250 доларів - мізерна зарплата. У нас це теж маленька зарплата, але у нас це не бідність все-таки".

Зеленський також наголосив, що ЮНІСЕФ складають прогноз на підставі загальносвітової статистики, порівнюючи зарплату з іншими країнами, хоча в Україні і прожитковий мінімум, і середня зарплата менше, ніж в західних країнах.

Під час тієї ж прес-конференції Зеленський також оцінив ситуацію в країні через кредити МВФ.

"Україна країна бідна – це треба визнати. Ми повинні мільярди виплачувати кредиторам, не ми їх набрали, але нам це виплачувати", - зазначив президент.

За його словами, держава все ж буде допомагати українцям, але з цим є складнощі.

"Всім пенсіонерам і соціально незахищеним будемо допомагати, але за нашим можливостям. Ми не друкуємо гроші", - заявив Зеленський.

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