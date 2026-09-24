Грошова допомога в Полтавській області тепер доступна самозайнятим і мікробізнесу — міжнародна організація Mercy Corps відкрила прийом заявок на гранти від 1 000 до 5 000 доларів США.

Грошова допомога в Полтавській області на розвиток бізнесу стартувала від міжнародної гуманітарної організації Mercy Corps. Йдеться про програму BLOOM, яка підтримує самозайнятих осіб і мікробізнес, що постраждали від війни.

Як повідомляє Чорнухинська селищна рада, подати заявку на участь можна з 1 вересня до 15 жовтня 2026 року. Мета програми — зменшити залежність домогосподарств від грошової та натуральної допомоги, надаючи кошти на започаткування або розвиток власної справи.

Хто може взяти участь у програмі

Грошову допомогу в Полтавській області за програмою BLOOM можуть отримати три категорії людей. Перша — внутрішньо переміщені особи (ВПО), зареєстровані після 2022 року. Друга — ветерани за наявності документального підтвердження статусу. Третя — місцеві мешканці, які зареєстровані й проживають в областях реалізації програми.

Важливий нюанс: у Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях участь можуть взяти лише ВПО та ветерани — з підтвердженням статусу. Тоді як у Чернігівській, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Запорізькій областях до програми допускають і місцеве населення.

Скільки грошей дають

Середній розмір фінансової підтримки становить від 1 000 до 5 000 доларів США у гривневому еквіваленті за актуальним курсом НБУ. Розмір залежить від визначених потреб заявника. Кошти спрямовуються на придбання приладів, інструментарію та обладнання для ведення бізнесу.

Для самозайнятих осіб передбачено грант від 1 000 до 3 000 доларів. Для зареєстрованих фізичних осіб-підприємців (ФОП) сума вища — від 1 000 до 5 000 доларів США.

Пріоритет надають учасникам із високою залежністю від гуманітарної або державної підтримки. Серед критеріїв відбору — наявність інвалідності в родині, статус одинокої матері чи батька, троє або більше неповнолітніх дітей, вік 60 років і більше, а також сукупний дохід на особу нижчий за мінімальну зарплату — 8 647 гривень станом на 1 січня 2026 року.

Як подати заявку

Подання заявки можливе лише після обов'язкової реєстрації на головній сторінці сайту програми. Заявник має продемонструвати життєздатність бізнес-ідеї: надати чіткий бізнес-план, реалістичні фінансові розрахунки та розуміння цільового ринку і потоку клієнтів.

Реалізують проєкт громадські організації «Міжнародний Благодійний Фонд Карітас України», «Центр зайнятості Вільних людей», «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ» та «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ».

Раніше Politeka повідомляла, грошова допомога в Полтавській області: хто може отримати виплати за новою програмою ООН.