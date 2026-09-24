Координаційний центр «Вільні разом» у Кривому Розі продовжує системну підтримку переселенців із Херсонщини — розповідаємо, за якими напрямами працює простір та як безкоштовно отримати допомогу.

Гуманітарна допомога у Херсонській області для переселенців триває без перерв. Як повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації, координаційний центр «Вільні разом» у Кривому Розі продовжує системну підтримку людей, які виїхали з Херсонщини через війну.

«Вільні разом» — це мережа просторів підтримки для переселенців із Херсонщини, яка працює в 14 містах України. Кривий Ріг — один із таких осередків. Тут херсонці можуть безкоштовно отримати допомогу, проконсультуватися з фахівцями та відновити документи, не повертаючись додому в зону бойових дій.

Минулого тижня простір працював одразу за кількома напрямами. Перший — гуманітарна допомога: переселенцям видають продуктові набори, засоби гігієни, одяг та речі першої необхідності. Другий — соціальні послуги: консультації щодо оформлення виплат ВПО, статусу переселенця, документів і субсидій.

Окремо в центрі надають психологічну підтримку та юридичні консультації. Для родин із дітьми облаштовано дитячий простір, а для дорослих регулярно проводять освітні й дозвіллєві заходи. Усе це — безкоштовно для людей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи з Херсонської області.

Як отримати підтримку в центрі «Вільні разом»

Щоб скористатися послугами центру, достатньо звернутися безпосередньо до простору в Кривому Розі. Із собою варто мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та довідку про взяття на облік ВПО — якщо її вже оформлено.

Які документи потрібні

Якщо довідки ВПО ще немає, фахівці центру підкажуть, як її отримати. Оформити документ можна через застосунок «Дія», у найближчому ЦНАПі або в управлінні соціального захисту населення за фактичним місцем проживання. Плата за послуги центру не стягується.

Куди звертатися

Актуальний графік роботи та адресу простору в Кривому Розі публікують в офіційному телеграм-каналі Херсонської ОВА. Там само оновлюють контакти кол-центру для ВПО, за якими можна уточнити час роботи й записатися на консультацію.