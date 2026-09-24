Ризик дефіциту продуктів у Запоріжжі зріс після російських атак на склади продовольчої та фармацевтичної інфраструктури — у супермаркетах спостерігаються тимчасові перебої та підвищений попит на базові товари.

Ризик дефіциту продуктів у Запоріжжі знову загострився після російських ударів по складській інфраструктурі міста — у супермаркетах спостерігаються тимчасові перебої з постачанням та підвищений попит на базові товари.

Під ударом опинилися склади продовольчої та фармацевтичної інфраструктури. Через це частина магазинів змушена перебудовувати логістичні ланцюги, а покупці активніше скуповують найдешевші крупи та інші продукти першої необхідності.

Мережа АТБ через логістичні зміни вводила тимчасові ліміти на продаж окремих товарів. Зокрема, обмеження торкнулися круп та яєць — саме ці позиції зазнали найбільшого ажіотажного попиту.

Які товари під підвищеним попитом

Найбільше зростання попиту зафіксували на найдешевших крупах — гречці, рисі та вівсянці. Водночас ритейлери наголошують, що ситуація тимчасова: пошкодження складських приміщень, зафіксовані у липні та серпні 2026 року, змушують змінювати маршрути доставки, а не припиняти її повністю.

Атаки на торговельну інфраструктуру Запоріжжя тривають. Протягом серпня та вересня під удари потрапляли торговельні центри міста, зокрема «Епіцентр», City Mall та «Амстор». Уранці 23 вересня рятувальники ліквідували масштабну пожежу в одному з ТЦ площею 6 тисяч квадратних метрів, як повідомляє «24 Канал».

Дефіциту як такого в місті наразі немає — магазини продовжують отримувати товар, однак окремі позиції можуть тимчасово зникати з полиць через перебудову маршрутів доставки. Ризик дефіциту зберігатиметься, поки логістичні ланцюги не стабілізуються.

Раніше Politeka повідомляла, дефіцит продуктів у Запоріжжі: яка ситуація в супермаркетах після атаки РФ.

Також Politeka повідомляла, дефіцит продуктів у Запоріжжі: які товари зникли з полиць магазинів.