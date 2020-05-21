Президент України Володимир Зеленський висловився про бідність в Україні

Під час прес-конференції за підсумками року роботи на посаді глави держави він заявив, що зарплата в 5-6 тисяч гривень хоч і дуже маленька, але це не є бідністю.

Таку думку президента українці прийняли в багнети, назвавши свої аргументи, чому він помиляється.

"Це кінець епохи бідності, тому президент вирішив питання боротьби з бідністю, сказав, що 5-6 тисяч це не бідність, значить, її немає. А може він мав на увазі доларів, а ми безглузді і не зрозуміли?", "Це існування. Та він не знає скільки ми платимо комуналку в зимовий час, особисто я думаю наш президент відстав від життя, але скоро все поправиться".

"Спробуйте самі прожити за такі гроші хоча б 2-3 місяці і будете знати як виживає простий народ", "Для народу 5,6 тисяч це не бідність, а для прислуг народу 47 тисяч це мало. Які подвійні стандарти", "Президент, в магазині давно були?", "Для того, щоб так говорити, треба нашому президентові спуститися на землю до простого народу і спробувати всього 2 тижні прожити на цю зарплату", - писали користувачі мережі.

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