Україна може повернути Донбас, утримавшись при цьому від пропозиції Росії «виміняти» його на Крим

Держава може, за прикладом російської сторони, зіграти в «многоходовочку», зробивши вигляд, що погоджується на такий план за умови його поетапного виконання.

Таку думку в ефірі Обоз TV озвучив екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко в листопаді 2018 року.

«Тобто говорити, що ми зовсім не відмовляємося - ні. Але ми говоримо, що максимум, на що ми можемо піти, - на поетапне вирішення питання. А там - або ішак здохне, або султан помре», – пояснив він.

Подібний план, на думку військового, може стати шансом на введення миротворців на окуповані території.

Проте американські експерти пропонують Україні свій план деокупації Донбасу.

«Американці пропонують Україні жорстко перекрити «кордон», нікого і нічого не пускати, навіть ресурси - електроенергію та воду. І там дуже швидко складеться революційна ситуація, яка неприпустима для Росії. Вона це не витягне, і таким чином можна зрушити цей процес», - пояснив Романенко.

У соцмережах на такий варіант розвитку подій користувачі відреагували по-різному.

«За 6 років ні в Криму, ні в Донбасі не було жодної спроби опору окупантам. Значить, там місцеве населення повністю все влаштовує. Подивіться, які вони шоу-свята влаштовують, як відгукуються про Україну», «А без США ми ніяк не можемо обійтися?», «Нахрын цей Донбас нам. Промисловості немає, все розкрадено рашкою і жителями, все розбито. Люди не працюють, відрахувань ПФ немає 6 років, з якогось переляку виплачувати пенсії тим, хто живе в «ДНР» і «ЛНР»?», «яке світло? Нехай «лампочка Ілліча» і скріпи світять», «100% все відрізати, закрити, захистити... Хто хотів виїхати, то поїхав, хай чухаються сепари!», – пишуть у коментарях.

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