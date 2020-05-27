П'ятий український президент, співголова фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко проміняв допит на мистецтво
Відомо, що колишній глава держави замість допиту відправився в музей, де відкрив виставку своєї колекції картин.
З повідомлення про суттєві зміни в декларації стало відомо, що поки в країні карантин, Петро Олексійович у травні купив собі нову "цяцьку" - скульптуру за 3,28 млн гривень, передають Українські Новини.
Предмет мистецтва складається з бронзи і органічного скла. Виробником значиться італійська компанія Tesconi Foundry, а продавцем - ТОВ "Телерадіокомпанія" Експрес-Інформ.
Крім того, в повідомленні значиться, що 26 травня Порошенко здійснив виплату безповоротної фіндопомоги у розмірі 110 тис. гривень.
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Зазначимо, Петра Порошенка прозвали любителем російського мистецтва, після того, як в його колекції картин, виставлених в Національному центрі народної культури "Музей Івана Гончара", знайшли картини художників країни-агресора.
Нагадаємо, 26 травня об 11:00 був призначений допит колишнього глави держави в Держбюро розслідувань. Колишній президент повинен був дати свідчення у справі про 43 нібито вивезених з країни картинах.
Проте він не з'явився на допит, але замість цього привіз свою колекцію в названий музей. Таким чином, політик вирішив довести, що полотна знаходяться в країні.
Далі в музей прибули співробітники ДБР з вимогою надати їм доступ в приміщення з картинами
Нагадаємо, у музеї колишнього президента було не впізнати, люди помітили, що він став сильно схудлим.
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