Російський пропагандист Євген Попов проговорився про захоплення Донбасу

Як повідомляє Politeka.net, скандальне зізнання прозвучало в ефірі телеканалу "Росія 1" (щоб подивитися відео, скрольте вниз сторінки). Блогер Денис Казанський прокоментував висловлювання в Twitter і розкрив його істинний сенс.

Російський пропагандист і ведучий політичного шоу "60 хвилин" Євген Попов заявив, що Росія може поступитися окуповані території назад в Україну. За його словами, багато росіяни будуть незадоволені таким поворотом подій.

"Ми визнаємо... Ми навіть готові, на жаль, для мене, для багатьох громадян Росії, піти на те, щоб Донбас повернувся в лоно України", - заявив він в ефірі програми.

Денис Казанський нагадав, що раніше Росія заперечувала участь в конфлікті на сході України. За його словами, тепер пропагандисти визнали свою причетність до подій на Донбасі.

"Як так? Ви ж не сторона конфлікту. Скінчилася казка про те, що жителі Донбасу самі вирішують свою долю?", - зазначив блогер.

Ведущий российского федерального канала:



«Мы даже готовый пойти на то, чтобы Донбасс вернулся в лоно Украины»



Как так? Вы ж не сторона конфликта. Кончилась сказка о том, что жители Донбасса сами решают свою судьбу? pic.twitter.com/rUpUJSDl9O — Денис Казанський (@den_kazansky) May 28, 2020

Користувачі соціальної мережі обурилися позицією росіян в коментарях:

"Риторика змінюється. Спочатку була новоросія. Потім федералізація. Потім окремі регіони донецької і луганської областей. Потім..."; "Голод не тітка... ще не так розмовлятимеш"; Ну чого Ви, право, дивуєтеся? Брехня, Лицемірство, Патологічна жорстокість - ось скріпи Російського Світу"; "Вони готові, але тільки на їхніх умовах. А умови ті ж самі що і в 2014 році"; "Ключові слова ведучого: "...на жаль для багатьох громадян Росії...".

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