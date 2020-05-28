Російський пропагандист Євген Попов проговорився про захоплення Донбасу
Як повідомляє Politeka.net, скандальне зізнання прозвучало в ефірі телеканалу "Росія 1" (щоб подивитися відео, скрольте вниз сторінки). Блогер Денис Казанський прокоментував висловлювання в Twitter і розкрив його істинний сенс.
Російський пропагандист і ведучий політичного шоу "60 хвилин" Євген Попов заявив, що Росія може поступитися окуповані території назад в Україну. За його словами, багато росіяни будуть незадоволені таким поворотом подій.
"Ми визнаємо... Ми навіть готові, на жаль, для мене, для багатьох громадян Росії, піти на те, щоб Донбас повернувся в лоно України", - заявив він в ефірі програми.
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Денис Казанський нагадав, що раніше Росія заперечувала участь в конфлікті на сході України. За його словами, тепер пропагандисти визнали свою причетність до подій на Донбасі.
"Як так? Ви ж не сторона конфлікту. Скінчилася казка про те, що жителі Донбасу самі вирішують свою долю?", - зазначив блогер.
Користувачі соціальної мережі обурилися позицією росіян в коментарях:
"Риторика змінюється. Спочатку була новоросія. Потім федералізація. Потім окремі регіони донецької і луганської областей. Потім..."; "Голод не тітка... ще не так розмовлятимеш"; Ну чого Ви, право, дивуєтеся? Брехня, Лицемірство, Патологічна жорстокість - ось скріпи Російського Світу"; "Вони готові, але тільки на їхніх умовах. А умови ті ж самі що і в 2014 році"; "Ключові слова ведучого: "...на жаль для багатьох громадян Росії...".
Нагадаємо, у Зеленського проговорилися, як жителі Донбасу і Криму повернуть території Україні: деталі плану.
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