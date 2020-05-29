Народний депутат Олесь Довгий придбав у 2019 році квартиру, основними статтями його доходу були дивіденди від сімейного бізнесу і зарплата народного депутата

Про це свідчить декларація депутата за 2019 рік.

Куплену в Києві квартиру площею понад 400 квадратних метрів, судячи з декларації за 2018 рік, депутат раніше орендував. Мабуть, квартира була придбана в кредит або розстрочку - у графі «фінансові зобов'язання» вказана значна сума заборгованості. Також Довгий купив на кордоні Київської та Черкаської областей заміський будинок площею понад 192 кв. м. і кілька земельних ділянок. Крім того, в минулому році він користувався заміським будинком площею понад 400 квадратних метрів, що належить з 2004 року по праву власності старшим членам його сім'ї.

У декларації Олеся Довгого з'явилася цивільна дружина – Ірина Міненко – і син Макарій. Дружина депутата володіє 100-метрової квартирою в Києві, має доходи від підприємницької діяльності, має відносно невеликими порівняно з активами чоловіка сумами на банківських рахунках і готівкою в різних валютах (700 тисяч гривень, 30 тисяч доларів, 40 тисяч євро).

В іншому декларація Олеся Довгого мало чим відрізняється від минулорічної. Основний дохід політика складається з депутатської зарплати і дивідендів в розмірі більше 6 мільйонів гривень від сімейного бізнесу.

Нагадаємо, основним активом і джерелом доходу Олеся Довгого є партнерство в сімейному бізнесі зі старшими членами його сім'ї. Головні напрямки сімейного бізнесу – девелопмент і нерухомість. Також в інтереси сім'ї входить мережа магазинів преміальної марки електроніки “Beng&Olufsen” і залишки оптового продуктового напрямку після успішного продажу мережі супермаркетів «Чумацький шлях».