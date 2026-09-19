Нова грошова допомога в Херсонській області стане доступною для жителів деокупованих громад — Благодійний фонд «Вітри змін» відкриває прийом заявок на грошові виплати для родин у складних життєвих обставинах.

Грошову допомогу в Херсонській області зможуть отримати жителі деокупованих громад — Благодійний фонд «Вітри змін» запускає прийом заявок на виплати для родин у складних життєвих обставинах.

Подати заявку можуть повнолітні громадяни, які проживають у деокупованих населених пунктах області на відстані від 0 до 50 кілометрів від лінії фронту. Допомогу спрямовано на підтримку родин у складних життєвих обставинах та домогосподарств із низьким рівнем доходу.

Нова грошова допомога в Херсонській області передбачає відбір отримувачів на основі оцінки вразливості, повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація. Проєкт реалізують у межах програми «Зміцнення системи гуманітарної допомоги для громад, що знаходяться на передовій у Херсонській області» за підтримки Уряду США у співпраці з Польською Гуманітарною Акцією (PAH).

Для оформлення звернення необхідно підготувати оригінали документів: паспорт громадянина України (або ID-картку) заявника, ідентифікаційний код (РНОКПП) заявника та всіх членів родини, реквізити банківського рахунку (IBAN) на ім'я заявника.

Які документи підтверджують статус

За наявності варто додати документи, що підтверджують статус: довідку ВПО, довідку про інвалідність, довідку про доходи, посвідчення багатодітної родини тощо.

Попередня реєстрація є етапом збору даних і не гарантує автоматичного нарахування виплат — усі анкети проходитимуть верифікацію на відповідність критеріям програми. Дату, час та місце реєстрації повідомлять додатково.

Як повідомляла Politeka, Херсон повністю знеструмлено — у місті працюють Пункти незламності.