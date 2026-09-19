У Миколаївській області запрацювала інтерактивна онлайн-мапа, яка допоможе ветеранам і ветеранкам швидко знайти спортивні, реабілітаційні та соціальні послуги поруч із домом.

Доплати для пенсіонерів у Миколаївській області цієї осені вже розширили, а тепер у регіоні з'явилася й окрема послуга для ветеранів і ветеранок — інтерактивна онлайн-мапа, яка допомагає знайти спортивні, реабілітаційні та соціальні послуги поруч із домом.

Про запуск сервісу повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації, пише видання «Інтент». Мапу створили за ініціативи регіонального управління з питань ветеранської політики спільно з громадськими організаціями та партнерами.

На мапі зібрані локації, де захисники й захисниці можуть займатися адаптивним спортом, проходити фізичну реабілітацію, отримувати психологічну допомогу та відвідувати спортивні заходи. Окремо позначені й інші соціальні послуги, які можуть знадобитися після повернення до цивільного життя.

Користуватися мапою можна онлайн — вона доступна на сайті Миколаївської обласної військової адміністрації та за посиланням, розміщеним на офіційних ресурсах області. Сервіс постійно оновлюють: ініціатори наголошують, що додаватимуть нові локації та послуги, тож інформація лишається актуальною.

Це ще один крок у розвитку ветеранської підтримки в регіоні. У червні комісія Миколаївської облради підтримала створення комунальної установи «Вектор гідності», яка консультуватиме щодо державних програм і соціальних гарантій, надаватиме психологічну допомогу, юридичний супровід та сприятиме реабілітації ветеранів і їхніх родин.

Як скористатися мапою

Щоб знайти потрібну послугу, достатньо відкрити онлайн-мапу на сайті Миколаївської обласної військової адміністрації або перейти за посиланням з офіційних сторінок області. На карті можна відфільтрувати локації за типом — спорт, реабілітація, психологічна підтримка чи соціальні послуги — і побачити найближчі до себе адреси.

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