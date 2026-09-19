Доплати для пенсіонерів у Закарпатській області передбачені для непрацюючих військових пенсіонерів, які утримують непрацездатних членів сім'ї. У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Закарпатській області роз'яснили, кому і за яких умов призначають надбавку.

Допомога ветеранам у Закарпатській області — не єдиний вид підтримки, доступний жителям регіону. Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області роз'яснило умови призначення надбавки непрацюючим пенсіонерам з числа військовослужбовців, які мають на утриманні непрацездатних членів сім'ї.

Право на таку доплату мають ті, кому призначено пенсію по інвалідності або за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (№ 2262-ХІІ). Перелік непрацездатних членів сім'ї визначає стаття 30 цього закону — зокрема, до них належать діти віком до 18 років.

Надбавка нараховується лише на тих членів сім'ї, які не отримують інших виплат. Ідеться про пенсію із солідарної системи, державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, а також допомогу на дітей одиноким матерям.

Розмір доплати становить 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, — на кожного непрацездатного члена сім'ї. Якщо ж у сім'ї двоє або більше пенсіонерів, то кожного непрацездатного члена сім'ї, який перебуває на їхньому спільному утриманні, враховують для нарахування надбавки лише одному з пенсіонерів — за їхнім вибором.

Окремо у фонді наголосили: якщо пенсіонер одночасно має право на пенсію, зазначені види соціальної допомоги та надбавку на непрацездатного члена сім'ї, то за його вибором призначається щось одне — або пенсія, або державна соціальна допомога, або нараховується надбавка на цього члена сім'ї.

Які документи потрібні для призначення надбавки

Перелік документів визначено постановою правління Пенсійного фонду України від 30.01.2007 № 3-1 (зі змінами). Для оформлення доплати для пенсіонерів у Закарпатській області знадобляться:

паспорт та ідентифікаційний код;

документи, що підтверджують родинні зв'язки з годувальником (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, за потреби — рішення суду);

документи про перебування непрацездатних членів сім'ї на утриманні заявника.

Звертатися варто до територіальних сервісних центрів Пенсійного фонду України в Закарпатській області або через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Там фахівці перевірять право на виплату та підкажуть, яких документів бракує.

Раніше Politeka повідомляла, зміна графіка руху в Закарпатській області: Укрзалізниця попередила про затримку потяга.

Також Politeka повідомляла, підвищення тарифів на комунальні послуги в Закарпатській області: нові розцінки на воду вже затвердили.