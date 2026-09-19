Через російські атаки 19 вересня два приміські поїзди, що курсують через Полтавщину, вибились із графіка. В «Укрзалізниці» повідомили, які саме рейси затримуються і на скільки.

Графік руху поїздів у Полтавській області знову змінився просто в дорозі — уранці 19 вересня через російські атаки частина приміських рейсів почала спізнюватися. Пасажирів просять не чекати поїздів на платформах і стежити за оголошеннями.

За інформацією «Укрзалізниці», станом на ранок 19 вересня затримуються два приміські поїзди, що прямують через Полтавщину:

№ 6801 Гребінка – Київ-Пас. (Північна) — курсує зі станції Бориспіль із затримкою 2 години 21 хвилина;

№ 6802 Київ-Волинський – Гребінка — курсує зі станції Переяславська із затримкою 1 година 34 хвилини.

Про затримку рейсів повідомило полтавське видання «Полтавська думка», посилаючись на дані перевізника. Час спізнення вказаний на ранок 19 вересня і може змінюватися залежно від безпекової ситуації.

Що робити пасажирам під час повітряної тривоги

У «Укрзалізниці» нагадали: якщо виникає підвищена небезпека, поїзд зупинять. Пасажирів просять дотримуватися правил евакуації та негайно прямувати до найближчого укриття.

Якщо поїзд затримується через повітряну тривогу, чекати його на платформі не потрібно. Слід перебувати в безпечному місці, а якщо укриття поруч немає — відійти від залізничної інфраструктури на безпечну відстань, понад 200 метрів. Рух поїзда відновлять лише після завершення повітряної загрози.

Ранкові атаки по енергетичній та транспортній інфраструктурі регулярно змушують залізничників коригувати графік. Актуальний час відправлення й прибуття рейсів пасажирам радять перевіряти в офіційному застосунку «Укрзалізниці» або на її сайті.

Раніше Politeka повідомляла, подорожчання гарячої води у Полтаві: з жовтня мешканці платитимуть 118,66 грн за кубометр.

Також Politeka повідомляла, на Полтавщині три магазини завищували ціни на олію та курятину.