Нова пародія від Максима Галкіна припала до душі користувачам соцмереж

Відповідний відеоролик шоумен і чоловік Алли Пугачової опублікував у своєму Instagram, передає Politeka.net.

Зокрема, відомий російський комік Максим Галкін вирішив спародіювати нараду президента РФ Володимира Путіна і мера Москви Сергія Собяніна.

В п'ятихвилинному ролику «Собянін» пояснює «Путіну», як у російській столиці будуть регламентуватися прогулянки, дозволені городянам у рамках пом'якшення режиму карантину.

«Путін» погоджується з усіма пропозиціями «Собяніна», за винятком назви режиму — «Графік, щоб подихати свіжим повітрям».

В кінці робочого наради Путін і Собянін приходять до висновку, що режим слід назвати «Графік, щоб подихати вільно. Через день».

Користувачі миттєво відреагували на публікацію і зазначили, що шоумена Максима Галкіна явно пора йти у велику політику.

"Макс, ти просто геній", "Я б проголосував за тебе, але ти потрібніше нам тут, у тилу сміху", "Я поважаю Вас за сміливість. Справедливість. І звичайно ж - за ваш талант!", "Браво, Макс! Я вчора дивилася і сьогодні на біс переглядала", "Я вже готовий голосувати за Галкіна! У людини явно більш правильне розуміння всього, що відбувається навколо!", "Може правда, Вам стати Мером! Хоча навіщо ж я хорошій людині таке бажаю", "Я ніби в свій мозок заглянула після перегляду інструкції з прогулянка", "Ось ви Максим, розгойдали народ своїм відео! Правдолюб і вільна людина, це видно", - написали фанати в коментарях під видеороликом.

Раніше шоумен Максим Галкін похвалився, як на карантині розважаються їх спільні з Аллою Пугачовою діти.

На відеоролику видно, як Гаррі стояв за музичним пультом, "вмикаючи" щось середнє між естрадними мотивами і шансоном, кривлявся і активно жестикулював, навіть вилазив ногою на інструмент. Недалеко від нього щосили танцювала Ліза.

Спадкоємиця російської примадонни несамовито стрибала, подзадоривая брата. Максим Галкін ж при цьому знімав те, що відбувається на камеру і зрідка захоплено коментував.

Нагадаємо, Алла Пугачова налякала зовнішнім виглядом на фото зі своїми дітьми.

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