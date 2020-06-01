Екс-прем'єр Микола Азаров спробував принизити Україну, підігравши російським окупантам

Як повідомляє Politeka.net, в своєму мікроблозі в Twitter колишній український політик, який проживає в Росії, поміркував про території.

На своїй сторінці Микола Азаров заявив, що в 1922 році Україна приєдналася до СРСР без багатьох регіонів: Донецька, Луганська, Харкова, Одеси, Криму і Львова. Колишній прем'єр-міністр стверджує, що згадані області радянська влада, нібито, безкоштовно віддала українцям.

"Всі ці землі Україна отримала, перебуваючи у складі Радянського Союзу, причому повністю безкоштовно!", - пише Микола Азаров. - "А новоспечені так звані патріоти тільки й навчилися, що землі ці розбазарювати, та ще й ціною десятків тисяч людських життів".

Думка екс-прем'єра підтримав скандальний російський політик, голова комісії Ради Федерації РФ з інформаційної політики Олексій Пушков. За його словами, Україна "зобов'язана всім Леніну і СРСР". Як заявив сенатор, передати українцям Крим, Донбас та інші вищезазначені території - "була велика помилка більшовиків і КПРС". Олексій Пушков додав, що Україні потрібно було залишити кілька східних регіонів без виходу до моря.

А ось багато користувачів соціальної мережі розкритикували Миколи Азарова і призвели інші історичні довідки в коментарях:

"Кіля - так і Росія отримала свої землі, перебуваючи в складі совка. Причому - абсолютно безкоштовно. А ось карти України до 1919 року. Не тільки Харків - а ще і Білгород. Харків до взяття більшовиками Києва - взагалі був столицею України. Старий - іди в доміно грати. Історія - не твоє"; "Таке дно, навіть для Кіля перебір"; "Кіля) Досить бухати. Харків - перша столиця України"; "Кіля, старий довбень, як УСРР могла увійти БЕЗ столиці? Харків був столицею до 1934-го року"; "Сором і ганьба, Николий, не знати історії. Особливо колишньому прем'єр-міністрові"; "Маразм прогресує? Вам би до доктора, а ви все гівном кидаетесь в Твіттері"; "Дід зовсім кукухой поїхав".

Нагадаємо, побіжний Азаров назвав Україну "колонією" і знайшов винних: "весняне загострення".

Як повідомляла Politeka, Азаров пішов проти пропаганди Кремля і здивував словами про Україну: «Абсолютне зло».

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