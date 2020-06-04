Лідер Радикальної партії і екс-нардеп Олег Ляшко поділився сімейними кадрами
На своїй сторінці в Instagram політик написав, що святкує день весілля з Роситой Сайран. При цьому він показав фотографії з дружиною.
"Ростик, з річницею нас! Люблю тебе!" – написав Ляшко 2 червня.
У мережі звернули увагу на незвичайне звернення нардепа до дружини. Як відомо, Ростик – це скорочена форма чоловічого імені Ростислав.
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"То почуття, коли мене теж звати Ростик! Вітаю вас, всього найкращого і побільше", – написав один з користувачів мережі по імені rostislavchik_666.
У мережі привітали Ляшко і його дружину зі святом, а також згадали про ще одну радості сімейства – недавньому народження сина.
«Вітаємо😍 Будьте щасливі❤️ І нехай Ваш богатир росте здоровеньким🙏🏻», - пишуть користувачі.
Нагадаємо, 16 травня 2020 року у Олега Ляшка народився спадкоємець.
Політик розповідав, що його дружина Росіта взагалі не хотіла повідомляти про це.
«Вона у мене дуже-дуже така скромна. Хоча я їй кажу: «Росик, в Америці посаду «перша леді» - це взагалі робота, за це зарплату платять. І ми публічні люди, ти не можеш уникнути цього. Все одно про це повідомлять, про це скажуть. Ну, це ж супер», - розповів екс-нардеп.
Нагадаємо, 2 червня 2018 року після 20 років спільного життя Ляшко і Сайранен зареєстрували офіційний шлюб. Подружжя виховує доньку Владиславу.
Нагадаємо, 47-річний Олег Ляшко похвалився народженням сина: "З новим членом Радикальної партії".
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