Український журналіст Андрій Пальчевський розклав по поличках скрутну ситуацію, в якій опинилася Україна через підписання Мінських угод

Тема про відновлення миру на Донбасі і, зокрема, Мінської домовленості була порушена під час ефіру програми "Час Голованова" з Василем Головановим, передає Politeka.net. Пальчевський відповів на запитання ведучого, чи є з чим Україні в даний час їхати на "нормандську зустріч".

Журналіст категорично відповів, що Україна не буде слідувати Мінськими угодам та пояснив, хто в цьому винен.

"До кінця року ще залишається (багато часу, - ред.)... за цей час можна і мир влаштувати і все інше. Ми всі чітко розуміємо, що слідувати Мінськими угодам українська сторона не буде... Рішення про те, що спочатку будуть проводитися вибори, про те, що буде амністія і буде визначено особливий статус Донбасу було прийнято в епоху Порошенка. Це важливо розуміти. Далі приходить Зеленський. Йому дістається спадщина, за якою українська сторона повинна провести вибори, тому що це вже вирішене питання. І якщо Зеленський виходить з нього - значить, тоді він буде порушником умов, і він відразу потрапляє під вогонь критики тих, хто був свідками цього історичного невдалого для України моменту. У нас народ влаштований так - українці не хочуть здавати національні інтереси", - роз'янсив свою точку зору Пальчевський.

Журналіст уточнив, що Зеленський, в результаті, прийшов до того, що повторює тактику свого попередника.

"Якщо б Зеленський був більш прагматичним або навіть підлим, ушлим керівником, він моментально би це зробив. Немає нічого простіше, прийшов сказав... "так Порошенко заручився, ви хотіли миру - ось мир на таких умовах, я їх не обговорював". Вони зробили помилку. Помилка була зроблена не тільки президентом Зеленським... не було розумних радників, які змалювали б йому ситуацію. Вони б сказали: "Ми увійдемо в таку ситуацію, за якої у нас буде не один супротивник, а один супротивник "гарячий" і два "холодних" - підписанти, що скажуть "ви, Україна, взяли на себе такі умови". Значить, швидко не виходить. Значить, Зеленський переходить до тактики Порошенка на всіх фронтах, а саме затягування цієї кризи, і виступає з новою ініціативою "дайте мені два терміни, інакше я не можу вирішити", - прокоментував ситуацію Пальчевський.

Нагадаємо, Пальчевський застеріг владу від помилки, яка обернеться повстанням: буде як в США.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський розкрив подробиці, що Зеленському «брехали» як хлопчикові: «Буде вічний карантин».