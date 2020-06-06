Український письменник Лесь Подерв'янський висловився про президента РФ Володимира Путіна

Як передає Politeka.net, свій коментар він дав в ефірі програми "Гончаренко рулить" Олексію Гончаренку.

За його словами, теорія про двійників Путіна не відповідає дійсності.

"Я не вірю в такі речі з приводу двійників. Голос легко ідентифікувати. Його не підробиш", – вважає письменник.

Також він провів паралелі між Володимиром Путіним і Адольфом Гітлером.

"Путін не тягне на Гітлера сучасності. Гітлер був фанатичним людиною, яка брала на себе відповідальність. А Путін цього категорично боїться. Росіян же "нема" на сході України, а Гітлер би точно сказав, що вони там є і вам пі**єц. А у Путіна не вистачає сміливості навіть на це, у нього зовнішність типового "гебешки" в званні майора", — розповів Подерв'янський.

Раніше легендарна актриса Ада Роговцева також порівнювала президента РФ з Гітлером.

"Ну ви ж бачили, як Гітлера аналізують? Ну от хіба можна її аналізувати? Так і Путіна. Як проаналізуєш диктатора? Людини, який вирішив, що він вище Бога, що він може вбивати, керувати, кроїти землі і народи. Що це за люди? Виродки. А як з ними? Мені здається, їх потрібно знищувати", - заявила вона в одному з інтерв'ю.

Варто відзначити, що раніше Роговцева закликала українців ізолюватися від Росії.

Крім того, вона закликала співвітчизників ізолюватися від росіян, які, на її думку, вважають український народ вигаданим і не має власної мови.

Раніше повідомлялося, що російський музикант Костянтин Кінчев, фронтмен колись популярної рок-групи "Аліса" різко висловився про життя в Росії і розкритикував політиків РФ

За його словами, нинішній уряд Росії нічим не відрізняється від уряду СРСР - "нагорі сидять такі ж упирі".

Нагадаємо, Ада Роговцева спустила росіян з небес на землю.

Як Politeka писала, що Ада Роговцева зробила відверте зізнання про Росії.

Також Politeka писала про те, що Ада Роговцева розкрила деталі зустрічі з Путіним.



