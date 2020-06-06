Президент України Володимир Зеленський відправився на зустріч з журналістами



Про це повідомляє "РБК-Україна".

Відомо, що зустріч пройде в державній резиденції "Залісся". За планом заходу, Володимир Зеленський спочатку здійснить велопробіг довжиною в 5 кілометрів, а потім погодує коней у компанії журналістів.

Також під час зустрічі журналісти зможуть поставити свої запитання президенту.

Варто відзначити, що державна резиденція "Залісся" є одним з найстаріших заповідно-мисливських угідь в Україні, і коли полювали Леонід Брежнєв і Микита Хрущов, Фідель Кастро і Еріх Хонеккер.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент на Трійцю зібрався відпочити неподалік від Мелітополя та Кирилівки. Саме там, в Херсонській області знаходиться острів Бірючий, який входить до складу Азово-Сиваський національний природний парк.

Резиденція на острові з'явилася ще за часів Микити Хрущова.

Для простих українців там теж є місце: в 40 кілометрах від президентської «дачі» є база відпочинку. Крім того, можна зупинитися в розташованому неподалік курортному селищі Кирилівка. Доба проживання там обійдуться від 400 до 1500 гривень за номер або будиночок.

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