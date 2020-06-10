Заступник голови МЗС України Євген Єнін повідомив, що Україна повинна готуватися до численних провокацій зі сторони Росії в акваторії Азовського моря.

Про це передає Politeka.net з посиланням на інтерв’ю політика “Главкому”.

Єнін сказав, що президент Зеленський уповноважив його представляти Україну у справах проти Росії у Міжнародному суді ООН та арбітражних трибуналах з морського права.

Дипломат зазначив, що доказову базу збирали одні з найкращих юристів в Україні.

Він зазначив, що головним завданням для української сторони є чітке дотримання норм і стандартів міжнародного права.

Єнін додав, що нещодавно Україна подала свій Меморандум до Міжнародного арбітражу у справі про незаконне затримання Росією українських моряків та трьох військово-морських суден, які згідно з Конвенцією ООН з Міжнародного морського права користуються абсолютним імунітетом.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти можуть напасти на Херсонську область, щоб утворити ще одну незаконну "республіку".

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив колишній постійний представник президента України в Криму Борис Бабін, передає Politeka.net.

Він посилається на джерела в Перекопі, які пишуть про тривожних планах окупантів в Криму. За їх даними, самопроголошене "керівництво" півострова збирає сили для прориву на материкову частину України.

"Максимальні зусилля окупаційної влади терміново направлені на розчистку русла Північно-Кримського каналу. Виконавцям поставлено завдання завершити підготовку каналу до параду 24 червня. Щось мені підказує що сам парад в руслі проводити не будуть, а може бути щось інше", - зазначив Борис Бабін.

За словами колишнього речника, Росія націлилася на Херсонську область, хоча поки ніякої агресії не виявляє. Він навіть назвав, які райони знаходяться під загрозою.

Нагадаємо, що скандальна Поклонська вирішила повернутися в Україну: "Борг перед дідами".

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