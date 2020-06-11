Президент Володимир Зеленський розповів, ким хотів зробити екс-главу ВП Андрія Богдана, і як все змінилося

Про це він зізнався в інтерв'ю «Українській правді».

Зеленський розповів, що хотів зробити з Богдана генерального прокурора, а зараз вони навіть не спілкуються.

"Мені здається, що влада для нього не корисна, для його особистості... Вона його сильно змінює. У нього є нормальні риси, професійні якості. І те, що я побачив, на жаль, він цього не бачив. З владою потрібно впоратися, треба не змінюватися як людина. Треба залишитися людиною і поважати інших, як всередині команди, так і зовні. Не треба показувати свою владу там, де це неправильно. Треба іноді включати дипломатію, тому що він був у державі майже другий чоловік, ну я так вважаю. Але не треба всім показувати, що ти друга людина... Мені не подобаються конфлікти всередині команди, мені не подобається демонстрація влади. Я це не люблю...», - заявив Зеленський.

При цьому зізнався, що бачив місце Богдана в Генеральній пропкуратуре.

«Я вважаю, що з самого початку в мене було неправильне рішення з ним через голову Офісу. Тому що з самого початку я вважав, що він сильний юрист, він хоче саджати, те, що він говорив, і він повинен йти на генпрокурора. Я так вважав. Я з самого початку хотів, щоб він був потужним генеральним прокурором України...», - заявив президент.

Зеленський додав, що коли побачив, як влада діє на Богдана, вирішив його «врятувати».

«Коли я побачив, що Андрюха не бачить, як влада його з'їдає, точно з'їсть, і закінчиться все дуже погано, я прийняв рішення про те, що нам треба... Тому, мені здається, що я врятував його від влади. Я не впевнений, що він зараз теж так думає, але це вже його справа», - зазначив він.

Зеленський додав, що з Богданом зараз не спілкується.

Зазначимо, Богдан був головою офісу президента України з 25 червня 2019 по 11 лютого 2020 року.

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