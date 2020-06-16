Український уряд показав документ, який передбачає суттєве скорочення депутатів по всій країні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на документ, оприлюднений на сайті Верховної Ради.

Так, у тексті документа передбачається створення 129 районів, з яких 17 буде перебувати на території Криму, а також Донецької та Луганської областей. Нинішні 490 районів України ліквідуються.

Крім того, у представленому документі зазначається, що межі районів встановлюються по зовнішній межі територій сільських, селищних, міських територіальних громад, що входять до складу відповідного району.

«Вибори депутатів районних рад районів, ліквідованих у відповідності з цією постановою, не проводяться», - йдеться в тексті.

Крим, Донецьку і Луганську області адміністративна реформа чекає після того, як вони будуть повернуті під юрисдикцію України.

В уряді стверджують, що «перекроювання» районів не потребує додаткових витрат, а навпаки – допоможе заощадити. В наступному році від реформи планують отримати 1,4 млрд гривень. Рівно стільки планують заощадити і в 2022 році. А ось в 2023-му зниження витрат нібито досягне півтора мільярдів гривень.

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