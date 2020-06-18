З'явилися подробиці стану дружини президента Олени Зеленської, яку раніше госпіталізували з китайським вірусом

Деталі оприлюднила прес-служба Офісу президента у своєму Telegram-каналі.

Наголошується,що перша леді перебуває в ізоляції в стаціонарі київської лікарні. Вона проходить антибактеріальну терапію.

"Зараз перебіг хвороби відповідає пневмонії середнього ступеня тяжкості. Дихальна недостатність – 0. Дотації кисню не потребує. Стан Олени Зеленської стабільний", – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що завтра, 19 червня, президент Володимир Зеленський і діти будуть здавати чергові ПЛР-тести.

Нагадаємо, 12 червня стало відомо, що тест виявив китайський вірус у дружини президента Олени Зеленської. При цьому лабораторний аналиц зразком Володимира Зеленського та дітей показали негативний результат.

Дружину президент атакою результат дуже здивував, вона чувтвовала себе абсолютно здоровою, ніяких симптомів захворювання не було.

Проте вже 16 червня Офіс президента видав заяву про те, що першу леді поклали в лікарню. Був озвучений діагноз: "двостороння полисегментарная пневмонія середнього ступеня тяжкості".

Пізніше прес-секретар президента Юлія Мендель повідомила, що Зеленський продовжує працювати в Офісі президента. За її словами, деякі функції, зокрема переговори з лідерами інших країн, можна здійснювати виключно з ВП.

Проте, через зараження подружжя Зеленському довелося перейти на особливий режим роботи. Зокрема знадобилося скасувати особисті зустрічей, а всі наради переведели в онлайн-режим.

Також Мендель про самопочуття Зеленського. "Президент почуває себе абсолютно здоровим, але переживає за свою дружину", - заявила прес-секретар президента.

Повідомлялося,що всі працівники Офісу президента регулярно проходять тестування.

Нагадаємо, після діагнозу Олени Зеленської президент дав термінове розпорядження.

Також Politeka писала, що Володимир Зеленський вчинком вразив після діагнозу дружини: "Не зміг і пару днів".