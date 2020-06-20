Народний депутат від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко грандіозно зганьбився під час інтерв'ю

Про це повідомляє Politeka з посиланням на кадри, опубліковані на YouTube.

Так, у депутата поцікавилися, скільки у Верховній Раді є народних депутатів. Однак настільки просте питання виявився для нього непосильним – спершу він сказав цифру майже в два рази менше, а потім зупинився на неправильній.

«Двісті. Почекайте, 405, по-моєму», - сказав він.

Після цього ведуча не витримала і підказала нардепу, що той помилився на майже два десятки осіб.

«От бачите, вже й пам'яті немає. Вони приходять, виходять…», - виправдався Тищенко.

Як повідомлялося раніше, вже цієї осені в Україні повинні пройти місцеві вибори. Вже активно обговорюються претенденти на пост мера Києва. Можна помітити, що ряд чиновників оживилися і почали передвиборну кампанію.

Народний депутат від партії “Слуга Народу” Микола Тищенко поділився знімком, як роздає допомогу літнім жителям Києва, повідомляється в Telegram-каналі The Панда.

Тищенко зазначив, що є літні люди, яким у силу віку важко вийти з дому за покупками, деяким кому їм допомогти. Народний депутат зазначив, що депутати працюють, щоб пенсіонери могли залишатися вдома, а вони б їм приносили все необхідне. На знімку Микола Тищенко вручає пакет літній жінці.

Нагадаємо, чим і з чим годують панів у скандальному ресторані Тищенко: чай за 580 грн і не тільки.

Як повідомляла Politeka, з'явилися кадри зі скандального "Велюру" Тищенко, українці в люті: "Показуха".

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