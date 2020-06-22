Президент україни Володимир Зеленський може розігнати нинішній склад Верховної Ради вже наприкінці літа-початку осені

Принаймні, варіант розгону глава держави розглядає, повідомляє український політолог, співзасновник «Українського інституту майбутнього» Юрій Романенко з посиланням на джерела в Офісі президента. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Politeka.net.

За його інформацією, Зеленського все більше злить нинішній склад парламенту, а також те, що де-факто він не контролює більшість. Правда, що дасть такий розвиток подій самому президенту, не зовсім зрозуміло.

«Ну буде своїх 140-150 людей, як і зараз. Але доведеться йти на коаліційний уряд. Рада буде більш роздробленою. Єдиний виграш потенційно - більш монолітна фракція. Але це залежить від того, як будуть формувати списки. А враховуючи як у Слуг народу все безглуздо, то не здивуюся, якщо просто продадуть місця по франшизі на місцях. Адже партійна структура СН в регіонах – фікція», – підкреслює Романенко.

Він не виключає, що подібні погрози – ні що інше як спроба Офісу президента налякати «слуг народу», зробивши їх більш поступливими після провалу програми Кабміну.

«Але це все одно, що їжачка голою ж*пою лякати», – резюмував політолог.

Раніше ми писали, що колишній глава Офісу президента Андрій Богдан пригрозив президенту Володимиру Зеленському компроматом. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook після виходу інтерв'ю з Зеленським, в якому президент розповів, як зіпсувала Богдана влада.

«Я є носієм знань дуже чутливих для Вас і для країни, але повірте, я залишуся порядною людиною», - написав колишній керівник ОП.

Нагадаємо, Офіс Зеленського залякав українців новими жорсткими заходами по карантину і штрафами.

Як повідомляла Politeka, Путін пригрозив наслідками після слів Зеленського про Другу світову

Також Politeka писала, що у Зеленського заїкнулися про введення режиму НС в Україні: "ми не зможемо зупинити..."