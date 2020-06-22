Український громадський діяч Андрій Пальчевський нагадав президенту Володимиру Зеленському, який вкотре пообіцяв підвищення зарплат медикам, що у всього є межа

Про це Пальчевський заявив в ефірі телеканалу "112 Україна". За його словами, голова держави забуває тримати слово і дотягнув до того, що "вже ніхто не слухає".

"Я не можу поставити під сумнів слова президента, але і президент не може поставити під сумнів мої слова - я скажу: "Ми це вже чули місяць тому, коли повинні були виплатити медикам три оклади..." 300% їм повинні були... і де це все? Де покращення? Тому красива фраза навіть з вуст президента, вона, звичайно, діє збудливо на тих, хто збирається голосувати. Але на тих, хто трохи пожив у цій країні, і знає українське прислів'я "обіцянки-цяцянки, а дурному в радість"... це ми вже бачили", - поділився своєю думкою громадський діяч.

Пальчевський нагадав президенту, що "у всього є межа" і вказав на космічні "відкати" в найбільш корумпованій, на його думку, сфері - медичній.

"Є поняття інфляції обіцянки: раз обіцяв - не зробили, два обіцяв - не зробили, три - вже ніхто не слухає... Зате це чують ті, хто буде ділити медичний бюджет. Ті, хто вже знає, що 50% медбюджета у відкатах повернеться їм сьогодні, і вони вітають промову президента, як ніхто. Більше того, я вас запевняю, вони і готують ці промови... Це найбільш корумпована галузь нашого життя... Без професійних людей, які серйозно виконують свої обов'язки, керуючи країною і галузями, ми загинемо", - резюмував Пальчевський.

Нагадаємо, медикам пообіцяли підвищити зарплату з 1 вересня поточного року. Доплата середньому медичному персоналу буде становити 2360 грн, а молодшим медичним сестрам - 1180 грн.

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